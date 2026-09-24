PF investiga desvio de encomendas e fraudes contra os Correios no interior de SE

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 24, a Operação Desvio de Rota, para apurar o extravio de encomendas, além de possíveis fraudes no sistema de monitoramento interno e adulteração de registros em duas agências dos Correios no interior de Sergipe.

A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão em Estância/SE, autorizado pela 8ª Vara da Justiça Federal.

As investigações tiveram início após vistorias e apurações internas identificarem indícios de desvio de objetos postais, entre eles notebooks e um aparelho celular. As diligências apontaram ainda a substituição não autorizada do disco rígido (HD) do sistema de circuito fechado de televisão de uma das agências, com o objetivo de ocultar as ocorrências.

Também foram identificados indícios de adulteração de embalagens, substituição de etiquetas e falsificação de assinaturas para simular a devolução das mercadorias aos remetentes.

O investigado é suspeito da prática do crime de peculato e foi afastado, por determinação judicial, do exercício de suas funções nos Correios. As investigações prosseguem para esclarecer os fatos e apurar eventual participação em outras condutas ilícitas.

Durante o cumprimento da medida judicial, foram localizadas ampolas e seringas contendo substâncias de uso controlado. Diante dos elementos encontrados, o investigado foi preso em flagrante pela prática do crime de comércio, venda e distribuição de anabolizantes.

Fonte: Polícia Federal