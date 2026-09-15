PF investiga obtenção fraudulenta de crédito no interior de Sergipe

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 15, a segunda fase da Operação Clonagem, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Itabaianinha, em Sergipe.

As diligências têm como objetivo arrecadar elementos de prova que contribuam para identificação do real destinatário dos recursos obtidos por meio de empréstimos contratados junto à Caixa Econômica Federal mediante o uso de documentos falsos. Ao todo, foram contratados mais de R$ 180 mil em operações de crédito.

Além do mandado de busca e apreensão, a Justiça determinou a indisponibilidade de bens dos investigados, como medida destinada a garantir eventual reparação dos prejuízos causados.

As investigações prosseguem para esclarecer a participação dos envolvidos e a destinação dos recursos obtidos de forma fraudulenta.

Fonte: PF