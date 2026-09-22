PF investiga suspeita de falsidade ideológica e corrupção eleitoral em SE

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 22, a Operação Lastro com o objetivo de combater suposta prática de falsidade ideológica eleitoral e corrupção eleitoral.

A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Aracaju, na residência do investigado e em uma empresa de sua propriedade. Em um dos endereços, a equipe policial apreendeu R$ 20 mil em espécie. O montante será analisado para identificar a origem e para apurar se há relação com os indícios de crimes apurados.

A investigação teve início a partir de identificação de movimentação financeira suspeita. Os levantamentos apontaram indícios de incompatibilidade entre os recursos movimentados e o patrimônio declarado pelo investigado.

As apurações prosseguem para esclarecer a origem e a destinação dos recursos e para verificar eventual relação da movimentação financeira com práticas ilícitas de natureza eleitoral.

Fonte: Polícia Federal