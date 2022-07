PF prende homem com sete fuzis no Carro

Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante, na última sexta-feira, 22, um homem de 35 anos transportando sete fuzis, uma pistola 9 milímetros (mm), além de peças de reposição de fuzil e diversos carregadores, no interior do tanque de combustível de um veículo. De acordo com a PF, o armamento seria trazido para uma comunidade da capital fluminense.

A abordagem realizada por policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/RJ) ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, no município de Piraí, no sul fluminense, localizado a 89 km da capital.

O preso foi autuado na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e responderá pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. De lá, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.

Fonte: Agência Brasil