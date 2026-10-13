PF prende investigado por crimes de abuso sexual infantojuvenil em Sergipe

A Polícia Federal deflagrou a Operação Argos VIII, com o objetivo de aprofundar investigações sobre a produção, o armazenamento e o compartilhamento de arquivos de abuso sexual infantojuvenil. Durante a ação, foram cumpridos na última sexta-feira, 09, um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão em Aracaju.

A investigação teve início a partir de diligências realizadas em abril de 2026, após comunicação recebida pela Polícia Federal. Na ocasião, foi identificado um usuário suspeito de utilizar redes sociais para compartilhar arquivos de abuso sexual de crianças e adolescentes.

A análise pericial de dispositivos eletrônicos apreendidos durante as diligências também revelou indícios de estupro de vulnerável e de produção de cenas de violência sexual contra uma criança.

Alerta

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar as atividades de crianças e adolescentes nos ambientes virtual e físico, contribuindo para a prevenção de situações de abuso e exploração sexual. A conscientização e a vigilância são fundamentais para garantir a segurança e a proteção de crianças e adolescentes.

Fonte: Polícia Federal