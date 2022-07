PF prende suspeito de atentado contra consulado da China

A Polícia Federal (PF) prendeu, na última terça-feira, 19, um homem apontado como suspeito de ter jogado uma bomba contra o consulado da China no Rio de Janeiro em setembro do ano passado. Em endereços ligados ao homem, a PF encontrou 50 kg de cocaína e o equivalente a R$ 375 mil em dinheiro, incluindo reais, euros e dólares.

“Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Muralha, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeito de ter arremessado um artefato explosivo no Consulado da China, em 16/09/2021, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio”, informou a polícia em nota.

Segundo a PF, o suspeito teria utilizado um veículo sedan prata e estacionado na Praia de Botafogo. Ele caminhou até o consulado da China e arremessou o artefato, causando danos e expondo a perigo as pessoas que trabalhavam ou residiam no local.

“Durante o cumprimento dos mandados, os policiais federais – com apoio do cão farejador Apollo -, encontraram cerca de 50 kg de cocaína, em endereços localizados no bairro de Laranjeiras, que resultou na prisão, em flagrante, do homem. Além da droga, os policiais apreenderam, em espécie, R$ 362 mil, 1.405 euros e US$ 899, totalizando aproximadamente R$ 375 mil”, detalhou a PF.

O preso foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. A polícia não informou o nome do suspeito.

Fonte: Agência Brasil