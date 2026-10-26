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PF registra seis ocorrências eleitorais em Sergipe no segundo turno

PF

A Polícia Federal registrou seis ocorrências relacionadas ao segundo turno das Eleições 2026 em Sergipe, neste domingo, 25. Foram lavrados cinco termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) e instaurado um inquérito policial para aprofundar as apurações.

Entre os casos registrados, estão situações envolvendo eleitores suspeitos de fotografar ou de filmar o próprio voto com aparelhos celulares, além de manifestações de propaganda eleitoral nas proximidades de locais de votação.

As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Federal para adoção das providências cabíveis.

Fonte: Polícia Federal

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