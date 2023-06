PL de Fábio Reis que reconhece Lagarto como a Capital Nacional da Vaquejada é aprovado na Câmara

Apresentado há quatro anos na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 3324/2019, de autoria do deputado federal Fábio Reis (PSD), que confere o título de Capital Nacional da Vaquejada ao município de Lagarto, foi aprovado na tarde da última quarta-feira, 14, na Comissão de Cultura.

Relatado pela deputada Delegada Katarina, da mesma sigla e estado, o PL trata de uma justa homenagem e reconhecimento não só pelas tradições desse esporte na região, mas também pelo efeito econômico e social que tais eventos exercem a população.

“Desde os tempos coloniais, Lagarto tem um lugar privilegiado na vocação para a atividade agropecuária. Ao longo dos seus mais de quatrocentos anos de história, essa inclinação foi transformada em negócio e festa, colocando o espírito vaqueiro e lavrador da sua gente como um dos seus principais patrimônios”, disse o deputado na justificativa do projeto.

Para Fábio Reis, as futuras gerações precisam saber que foram os pequenos agricultores e criadores de gado os construtores de toda a região. “A história dos nossos antepassados deve ser homenageada e reconhecida pelo nosso presente. É uma honra apresentar o projeto”, explicou o parlamentar.

Tradição

Além de ser palco de um dos mais tradicionais eventos de vaquejada do Brasil, realizado no final do mês de agosto no Parque de Vaquejada Zezé Rocha – que completa 60 anos em 2023, Lagarto também é berço do Parque das Palmeiras, apontado como o melhor parque para a prática do esporte no Brasil e o primeiro coberto do país e do mundo.

“Temos toda a estrutura para a prática, dezenas de pistas de vaquejadas para treino dos vaqueiros e realização de pequenos eventos, além de sermos sede do Haras Fábio José, o maior banco de genética de Vaquejada do Brasil”, completou o deputado.

Fábio Reis afirmou que a vaquejada hoje não se trata apenas de um esporte, mas de um motor que movimenta a economia de toda a região, sendo responsável por empregos diretos e indiretos, representando o sustento de várias famílias.

Fonte: Assessoria parlamentar