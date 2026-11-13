Plano Municipal de Turismo entra em fase de consolidação em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto realizou, na última quinta-feira, 12, no auditório da unidade do Sabrae no município, a segunda oficina de construção do Plano Municipal de Turismo. O encontro, executado por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, reuniu membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), empresários do trade turístico e representantes do terceiro setor ligados à cadeia produtiva do turismo, com o objetivo de discutir propostas e definir estratégias para o desenvolvimento da atividade no município.

A iniciativa integra o processo de elaboração de um instrumento de planejamento estratégico que pretende orientar as políticas públicas e as ações voltadas ao setor, considerando as potencialidades de Lagarto, sua identidade cultural e sua posição como Capital Nacional da Vaquejada. Entre os eixos discutidos estiveram investimentos em infraestrutura turística, qualificação de mão de obra, apoio à gestão e estratégias de promoção e divulgação do destino.

Responsável pela elaboração do Plano, o professor, doutor Joab Almeida, consultor do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e diretor do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), explicou que o documento está sendo construído a partir de um processo participativo, que considera as características do município e a contribuição dos diferentes agentes envolvidos na atividade turística.

Segundo ele, “a proposta é estruturar uma estratégia de desenvolvimento que contemple o turismo cultural e religioso, além da vaquejada como importante elemento de identidade e promoção de Lagarto, além disso, a participação dos empresários, conselheiros, representantes de entidades e demais fazedores do turismo é fundamental para identificar demandas e construir ações capazes de ampliar a visibilidade do município no cenário turístico estadual e nacional”.

A próxima etapa consiste na sistematização das informações e propostas levantadas durante as oficinas, que serão organizadas em um documento a ser compartilhado com os participantes para análise e avaliação. Após essa etapa, o Plano será submetido à validação do Conselho Municipal de Turismo, marcando a fase final de sua elaboração.

Sob a perspectiva da gestão municipal, o secretário executivo da Semdee, Genildo Souza Cruz, (Nininho da Bolo Bom), ressaltou que “a construção desse Plano demonstra o compromisso da nossa gestão com o desenvolvimento do turismo de Lagarto. É fundamental ouvir quem está diretamente envolvido com essa atividade, conhecer as necessidades do setor e construir, em conjunto com o trade, um planejamento que transforme nossas potencialidades em oportunidades de desenvolvimento, geração de emprego e renda para a população”, disse.

A participação dos representantes dos diferentes segmentos que integram a cadeia produtiva do turismo também marcou a segunda oficina. As contribuições evidenciaram a importância do planejamento participativo para dar visibilidade às manifestações culturais, valorizar os profissionais locais e ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico a partir do turismo, inclusive, na rede hoteleira, entre os demais serviços.

Para a representante do CentroSul Hotel e integrante do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Sandra Andrade, a iniciativa é positiva. Ela destacou a importância do planejamento para o desenvolvimento da hotelaria e dos demais segmentos ligados ao turismo. “Esse encontro nos permitiu acompanhar o andamento da construção do Plano e perceber o compromisso da gestão municipal, em parceria com o Sebrae, com o fortalecimento da atividade turística”, pontuou ao ressaltar a importância de manter o título de Capital Nacional da Vaquejada em evidência como um dos principais impulsionadores do turismo em Lagarto.

Representando a Associação Folclórica de Lagarto (Asflag), Genisson Filho disse que o Plano Municipal de Turismo será um importante instrumento para projetar a identidade cultural do município para além das fronteiras de Sergipe. “A elaboração do Plano é, de fato, a construção de um norteador que nos dará mais visibilidade e ampliará o sentimento de pertencimento. Como representante da Asflag e agente cultural, considero fundamental mostrar a quem visita Lagarto toda a nossa tradição. E, a partir dessa construção, teremos mais condições de apresentar nossa riqueza cultural para todo o país”.

Por sua vez, a artesã Carla Patrícia avaliou que a iniciativa também representa uma oportunidade de impulsionar o comércio local e reconhecer o trabalho dos profissionais que fazem parte do setor. “Esse encontro foi muito importante, pois, a partir do momento em que o Plano passa a existir, também gera oportunidades de desenvolvimento para o comércio e dá mais notoriedade aos profissionais como um todo, especialmente aos artesãos. E essa oficina, além de ser espaço de participação foi de suma importância para que possamos alcançar os resultados que desejamos”, falou.

Planejamento participativo

A primeira oficina de construção do Plano Municipal de Turismo, que conta com a parceria do Sebrae, aconteceu no dia 7 de outubro deste ano e marcou o início das discussões sobre o diagnóstico turístico de Lagarto, suas potencialidades e os caminhos para o desenvolvimento do setor. Na ocasião, foram levantadas informações e debatidas dimensões estratégicas que serviram de base para a seleção das ações trabalhadas no segundo encontro.

Presença

O encontro desta quinta-feira contou com a presença de Vera Cardoso, consultora e articuladora do programa Cidade Empreendedora, do Sebrae Sergipe; de servidores das secretarias municipais do Turismo (Semtur) e da Semdee; de representantes da rede hoteleira; de artesãs; e do representante da Asflag, Genisson Filho.

Fonte: Prefeitura de Lagarto