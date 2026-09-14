Plataforma GO Sergipe anuncia novas vagas de emprego para Lagarto nesta segunda-feira, 14

Nesta segunda-feira, 14, a plataforma GO Sergipe (https://gosergipe.se.gov.br/) oferta 524 vagas de emprego. A iniciativa digital reúne oportunidades em diversas áreas e diferentes municípios do estado. Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Auxiliar de padeiro (5 vagas)

Auxiliar de confeitaria (4 vagas)

Faxineiro (1 vaga)

Engenheiro civil – (1 vaga) – estágio

Auxiliar de cozinha (1 vaga)

Consultor de vendas (2 vagas)

Esteticista (1 vaga)

Cabeleireiro escovista (2 vagas)

Manicure (2 vagas)

Vendedor em comércio atacadista (2 vagas)

Lavador de veículos (2 vagas)

Analista de sistemas web (10 vagas)

Gerente comercial (3 vagas)

Abastecedor de máquinas de linha de produção (1 vaga)

Eletricista de instalações (1 vaga)

Lagarto

Recepcionista de hotel (1 vaga)

Consultor de vendas (6 vagas)

Estância

Consultor de vendas (1 vaga)

Itabaiana

Cozinheiro de restaurante (2 vagas)

Barra dos Coqueiros

Ajudante de obras (1 vaga)

Almoxarife (1 vaga)

Condutor de betoneira (1 vaga)

Pedreiro (1 vaga)

Mestre de obras (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Mecânico de veículo automotores a diesel exceto tratores (2 vagas)

Poço Redondo

Consultor de vendas (2 vagas)

Fonte: Governo de SE