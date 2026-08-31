Plataforma GO Sergipe divulga nova vaga de emprego para Lagarto

Nesta segunda-feira, 31, a plataforma GO Sergipe (https://gosergipe.se.gov.br/) oferta 754 vagas de emprego. A iniciativa digital reúne oportunidades em diversas áreas e diferentes municípios do estado. Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular ou computador.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Manicure (1 vaga)

Social media (1 vaga)

Marceneiro (1 vaga)

Servente construção civil (3 vagas) – exclusiva PcD

Carpinteiro (3 vagas)

Pedreiro (5 vagas)

Armador de ferragens na construção civil (1 vaga)

Assistente social (1 vaga)

Assistente de engenharia construção civil (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (3 vagas) – exclusiva PcD

Encanador (3 vagas) – exclusiva PcD

Lagarto

Encarregado de eletromecânico de instalações (1 vaga)

Itabaiana

Consultor de vendas (5 vagas)

Representante comercial autônomo (1 vaga)

Umbaúba

Assistente de engenharia construção civil (1 vaga)

Monte Alegre de Sergipe

Gerente de produção na fabricação de produtos de vidro (1 vaga)

Propriá

Representante comercial autônomo (1 vaga)

Fonte: Governo de SE