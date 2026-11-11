Plataforma GO Sergipe oferta vaga de emprego para Lagarto

Nesta quarta-feira, 11, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza 579 vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade). A iniciativa digital é coordenada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e reúne oportunidades em diversas áreas e em diferentes municípios do estado.

Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.

Quem precisar de apoio para se cadastrar ou atualizar o currículo pode procurar atendimento presencial nos postos do NAT: na Casa do Trabalhador, no prédio Maria Feliciana, na Travessa Baltazar Góis, nº 86, no Centro de Aracaju, com acesso pela Rua Itabaianinha; ou sede da Seteem, na avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José, em Aracaju (próximo à Caixa Econômica Federal). O atendimento do NAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É importante apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Auxiliar de manutenção predial (2 vagas)

Vendedor de comércio varejista (8 vagas)

Coordenador de projetos de tecnologia da informação (1 vaga)

Garçom (1 vaga)

Coordenador de serviços de manutenção (1 vaga)

Bombeiro hidráulico (1 vaga)

Vendedor pracista (1 vaga)

Estoquista (1 vaga)

Supervisor de produção da indústria alimentícia (1 vaga)

Bombeiro civil (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (20 vagas)

Chefe de serviço de limpeza (5 vagas)

Gerente administrativo (1 vaga) – exclusiva PcD

Revisor contábil (1 vaga) – exclusiva PcD

Auxiliar administrativo (1 vaga) – exclusiva PcD

São Cristóvão

Auxiliar de almoxarifado (1 vaga)

Auxiliar financeiro (1 vaga)

Coordenador de RH (1 vaga)

Operador de empilhadeira (2 vagas)

Barra dos Coqueiros

Técnico químico (1 vaga)

Lagarto

Encanador (1 vaga)

Aquidabã

Encanador (1 vaga)

Fonte: Governo de SE