Equipe do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM) do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreendeu 7 kg de maconha e prendeu um suspeito de tráfico de drogas no último sábado, 21, no município de Itabaiana.

A ação teve início após os policiais receberem informações sobre a possível comercialização de entorpecentes na região. Durante patrulhamento nas proximidades do local indicado, os militares visualizaram um homem acompanhado de uma mulher. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois demonstraram nervosismo e tentaram deixar o local.

Diante da situação, a equipe policial realizou a abordagem e encontrou com o suspeito porções de maconha, fracionadas e embaladas. Questionado sobre o material, o homem afirmou que comercializava drogas e informou que havia mais entorpecentes em seu apartamento.

Após autorizar a entrada dos policiais no imóvel, foram realizadas buscas, que resultaram na apreensão de aproximadamente 7 kg de maconha.

No imóvel, também foram encontradas porções da droga já embaladas para comercialização, duas balanças de precisão, um tubo de papel-filme e três aparelhos celulares.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Plantonista para a adoção das medidas legais.

Fonte: PMSE