PM apreende adolescente suspeito de homicídio em Campo do Brito

A Polícia Militar, por meio da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/3º BPM), apreendeu na tarde do último sábado, 16, um adolescente suspeito de participação em um ato infracional análogo ao crime de homicídio no município de Campo do Brito.

A apreensão ocorreu no povoado Gameleira, zona rural do município, durante diligências iniciadas após o registro do desaparecimento de um adolescente de 15 anos, comunicado à polícia na sexta-feira, 15. O corpo da vítima foi localizado na manhã do sábado, na região do Riacho Marinheiro.

Durante as buscas realizadas pelas equipes policiais, uma faca com vestígios aparentando sangue foi encontrada em uma área de mata. O material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Campo do Brito para os procedimentos periciais.

Com base em informações obtidas no decorrer das diligências, os policiais identificaram dois adolescentes como suspeitos de envolvimento no caso. Um deles foi localizado em companhia dos pais, momento em que confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima após luta corporal. O adolescente foi conduzido, acompanhado do responsável legal, à Delegacia Plantonista de Itabaiana para adoção das medidas cabíveis.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a participação dos envolvidos no ocorrido.

Fonte: SSP/SE