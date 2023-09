PM apreende adolescentes por ato infracional semelhante ao tráfico de drogas em Lagarto

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreenderam dois jovens por ato infracional semelhante ao tráfico de drogas, na cidade de Lagarto. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira, 14.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), os adolescentes foram flagrados com porções de maconha prontas para a venda, no Bairro Loiola II.

“No momento do flagrante, a mãe de um dos adolescentes se apresentou à equipe do 7º BPM e permitiu que os militares realizassem buscas na casa da família, onde foram encontradas oito embalagens com cocaína, um microtubo contendo a mesma substância e oito pedaços de maconha prensada, além de quatro munições e smartphones de origem não comprovada”, detalhou a SSP/SE.

Diante disso, os dois menores, acompanhados das suas respectivas genitoras, foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.