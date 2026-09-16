PM apreende cerca de 100 quilos de maconha no interior de SE

A Polícia Militar de Sergipe, por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), com apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), apreendeu aproximadamente 100 quilos de maconha prensada na noite da última terça-feira, 15, no Povoado Mussuca, zona rural de Laranjeiras.

Os policiais foram acionados após receberem informações sobre uma possível prática de tráfico de drogas na região. Durante as buscas, as equipes localizaram tabletes e sacolas plásticas contendo maconha escondidos em uma área de mata. Parte do entorpecente estava enterrada.

No decorrer da ocorrência, um homem foi visualizado pelos policiais e fugiu ao perceber a presença das equipes. Foram realizadas buscas na região, mas ele não foi localizado.

Além da droga, os militares apreenderam uma balança de grande porte e um tonel plástico. Todo o material foi encaminhado à Central de Flagrantes, em Aracaju, para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE