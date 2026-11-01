PM apreende cocaína e maconha durante ação em Tobias Barreto

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 11º Batalhão (11º BPM), apreendeu porções de cocaína e maconha durante uma ação policial realizada no último sábado, 31, nas proximidades do Hospital Municipal de Tobias Barreto, na região Centro-Sul do estado.

Durante patrulhamento preventivo na região, a equipe da Força Tática do 11° BPM identificou um homem em atitude suspeita. Os policiais realizaram a abordagem e encontraram aproximadamente 46 gramas de cocaína, além de uma quantidade de maconha.

Na sequência, o abordado informou sobre a possível existência de outros entorpecentes em uma residência localizada na mesma vila. Com o apoio da Polícia Civil, as equipes realizaram buscas no imóvel, após autorização expressa da moradora, e localizaram mais materiais ilícitos no local indicado.

Diante dos fatos, o homem e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tobias Barreto, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Fonte: PMSE