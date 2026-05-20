PM apreende drogas e desmonta esquema de videomonitoramento em Lagarto

Na noite da última terça-feira, 19, equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas, munição, aparelhos celulares e materiais utilizados no tráfico de entorpecentes durante ação no bairro Libório, em Lagarto.

A ocorrência teve início após denúncias sobre a instalação irregular de uma câmera de monitoramento em um poste de iluminação pública nas proximidades de uma escola. Segundo as informações recebidas pelos policiais, o equipamento estaria sendo utilizado para acompanhar a movimentação de viaturas na região.

Durante as diligências, os militares localizaram e retiraram a câmera. Na sequência das buscas, as equipes identificaram um imóvel suspeito de funcionar como ponto de armazenamento e comercialização de drogas.

No interior da residência, os policiais apreenderam uma balança de precisão, 144 pedras de crack prontas para venda, aproximadamente 63 gramas de cocaína, porções de maconha, uma munição calibre 9 milímetros, quatro aparelhos celulares e materiais usados para embalar entorpecentes.

O suspeito responsável pelo imóvel não foi localizado. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto, que ficará responsável pela continuidade das investigações.

Fonte: SSP/SE