PM apreende drogas e prende três suspeitos em Lagarto

Na noite da última segunda-feira, 09, uma ação rápida do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) resultou na apreensão de drogas e na prisão de três suspeitos por tráfico em Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, os policiais realizavam rondas ostensivas quando visualizaram um veículo Renault Kwid, de cor laranja, com dois indivíduos em seu interior. Ao perceberem a presença das viaturas, os ocupantes do carro empreenderam fuga, dando início ao acompanhamento tático pelas equipes policiais.

Durante o acompanhamento, foram emitidas diversas ordens de parada com sinais sonoros e luminosos, porém os suspeitos não obedeceram. O veículo só foi interceptado no bairro Ademar de Carvalho, nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar.

Após abordagem e revista, os ocupantes do veículo foram identificados. Com um dos suspeitos foi encontrado um invólucro contendo substância análoga ao crack. Durante a ação, o mesmo ainda arremessou um saco contendo substância análoga à maconha, que foi posteriormente localizado pelos policiais.

Ainda na ocorrência, um terceiro indivíduo, que observava a ação policial, tentou fugir para o interior de uma residência ao perceber a presença da equipe. Após abordagem, também foi encontrado em sua posse um invólucro contendo substância análoga à maconha.

Ao final da ação, foram apreendidas porções de maconha e crack, além de três aparelhos celulares utilizados pelos suspeitos.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Lagarto para que fossem adotadas das medidas legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias da população no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança pública.