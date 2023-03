Policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) apreenderam uma motocicleta adulterada e que foi flagrada circulando produzindo som estridente, proviniente da ausência do dispositivo para controle de ruídos, na cidade de Lagarto.

Além do dispositivo, o veículo estava com a numeração do motor alterada, sendo que alguns dígitos estavam suprimidos.

Diante disso, o veículo e o condutor foram encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.