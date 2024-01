PM apreende motocicleta após flagrar condutor fazendo manobra perigosa

No último domingo, 07, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) notificaram o condutor de uma motocicleta por direção perigosa no município de Lagarto.

Equipes do 7º BPM perceberam quando o condutor de uma motocicleta empinou o veículo, colocando em risco a sua própria vida e das demais pessoas que circulavam na via pública, e deram ordem de parada.

Após ser parado pelos policiais, o piloto foi multado por direção perigosa, e a moto foi apreendida.

A Polícia Militar reforça a informação de que empinar motocicleta é uma infração de trânsito gravíssima e pode ocasionar a suspensão do direito de dirigir.

Fonte: SSP/SE