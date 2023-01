PM apreende motocicleta com restrição em posse de menor de idade

Na manhã da última quinta-feira, 12, policiais da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma motocicleta com restrição de roubo e furto no município de Boquim. O veículo também estava com a numeração do chassi adulterada.

Os policiais realizavam rondas de rotina na Rua Heitor da Silva, quando resolveram abordar uma motocicleta que transitava em atitude suspeita. Durante o processo de averiguação, os agentes descobriram que as numerações do chassi e do motor do veículo estavam adulteradas.

Apesar disso, os militares localizaram a etiqueta com a numeração completa do chassi e realizaram a consulta da moto. Como resultado, eles descobriram que a motocicleta possuía restrição de roubo/furto.

O condutor da moto, um menor de idade, informou que o veículo foi adquirido na feira das trocas pelo seu irmão. Diante disso, o Conselho Tutelar foi acionado e o caso foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).