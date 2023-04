PM apreende motocicleta com restrição de roubo/furto em Simão Dias

Equipes da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM) apreenderam uma motocicleta com restrição de roubo/furto em Simão Dias. O caso ocorreu próximo à rodoviária do município, onde os policiais perceberam que a placa de uma motocicleta não condizia com o modelo original do veículo.

“Diante da suspeita de adulteração na identificação da placa, os agentes interceptaram a moto e consultaram o sistema de segurança. Enquanto realizavam o procedimento, eles perceberam que houve uma tentativa de desconfigurar a sequência de caracteres que formam o chassi. Ainda assim, foi possível observar a identificação da moto e constatar que se tratava de um veículo com restrição de roubo/furto, desde o dia 16 de fevereiro de 2022”, relatou a PM.

Diante disso, o condutor informou que a motocicleta pertencia ao seu primo e que estava na cidade para negociá-la. Ele foi encaminhado à delegacia para mais esclarecimentos e para o prosseguimento das investigações.