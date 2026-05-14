PM apreende motocicleta durante a Operação Protetor de Divisas em Simão Dias

Na última quarta-feira, 13, policiais militares do 11º Batalhão (11º BPM) e do Batalhão de Polícia de Rodoviária Estadual (BPRv) apreenderam uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no município de Simão Dias. A ação faz parte da Operação Protetor de Divisas, uma iniciativa estratégica voltada ao combate de crimes transfronteiriços.

A equipe extraordinária do 11º BPM realizava patrulhamento preventivo e fiscalização na rodovia que liga as cidades de Simão Dias (SE) e Paripiranga (BA). Durante a blitz, os militares abordaram um veículo Fiat Toro que tracionava um reboque.

Ao vistoriarem a carga, os policiais localizaram uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha. Inicialmente, foi constatado que o veículo ostentava uma placa fria. No entanto, após uma verificação minuciosa, as equipes da PM identificaram que tanto o chassi quanto a numeração do motor haviam sido raspados, impossibilitando a identificação imediata da procedência legal do veículo.

As ações da Operação Protetor de Divisas são subsidiadas pelo Programa Brasil Contra o Crime Organizado, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O objetivo é fortalecer o policiamento nas zonas de divisa, dificultando a entrada de armas, drogas e veículos roubados no território sergipano.

Diante da situação de flagrante, o condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto. Na unidade da Polícia Civil, foram adotadas as medidas cabíveis para a instauração do inquérito e realizados os procedimentos de praxe.

Fonte: PMSE