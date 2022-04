PM aumenta equipe atuante em Poço Verde

A Polícia Militar do Estado de Sergipe apresentou, na última segunda-feira, 18, oito novos policiais militares que se juntarão aos membros da 2ª Companhia do 11º Batalhão (2ª Cia/11º BPM), em Poço Verde.

Com o aumento do efetivo, o município de Poço Verde, localizado na região do Vale do Rio Real, terá mais uma viatura de policiamento ostensivo, que será destinada a intensificar as rondas preventivas na localidade.

“O objetivo dessa iniciativa visa atender com mais eficiência e rapidez as ocorrências que surgirem e forem demandadas pela população local”, destacou a Polícia Militar por meio de nota.