PM conduz motorista à delegacia por embriaguez ao volante após colisão em Lagarto

Na tarde da segunda-feira, 02, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) conduziram um homem à delegacia por embriaguez ao volante no município de Lagarto. O flagrante aconteceu após uma colisão traseira envolvendo dois veículos na Rodovia SE-270.

A ocorrência teve início quando a equipe policial foi informada sobre um sinistro de trânsito nas imediações do Povoado Colônia 13. Ao chegar ao local, os militares encontraram dois veículos estacionados no acostamento, com os respectivos condutores presentes.

Durante a averiguação, os policiais constataram que um dos condutores apresentava sinais aparentes de embriaguez. Diante da situação, a equipe deslocou-se até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Itabaiana, onde o motorista foi submetido ao teste do etilômetro.

O exame apresentou resultado de 0,88 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido, valor que supera o limite de 0,34 mg/L utilizado para caracterizar o crime de embriaguez ao volante por meio do etilômetro.

Após o procedimento, o homem foi encaminhado à delegacia de Itabaiana, para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: PMSE