PM conduz suspeitos que estavam em posse de veículo adulterado em Lagarto

Policiais do 7º BPM conduziram indivíduos à Delegacia regional, por posse de motocicleta com sinais de adulteração, na última quinta-feira, 13, no povoado Brasília em Lagarto.

A guarnição foi informada por populares que dois homens teriam furtado a unidade dos Correios do povoado Brasília na quarta-feira, 12, e que estes encontravam-se na praça da quadra esportiva do povoado. A guarnição se deslocou até o local e identificou um dos indivíduos que estava em posse de substancia análoga à maconha.

Ao realizar rondas pela região, os militares encontraram o segundo homem, já sem o referido veículo. Quando questionado sobre a moto, o mesmo informou que havia escondido em uma área de matagal próximo à rodovia. A motocicleta foi encontrada sem a placa de identificação e com o chassi raspado.

Os suspeitos e o veículo foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.

Fonte: Polícia Militar