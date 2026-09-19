PM cumpre mandado de prisão durante buscas após roubo de motocicleta em Lagarto

Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) cumpriram, na manhã desta sexta-feira (18), um mandado de prisão em aberto durante uma ação de patrulhamento no povoado Colônia Treze, em Lagarto. O homem foi localizado durante diligências iniciadas após informações sobre o roubo de uma motocicleta no povoado Brasília.

Durante as buscas na região, os policiais visualizaram dois homens com características semelhantes às repassadas, que estavam em uma motocicleta nas proximidades de um estabelecimento comercial. A equipe realizou a abordagem e consultou os dados dos dois envolvidos nos sistemas de segurança.

A pesquisa não apontou nenhuma irregularidade em relação a um dos abordados, que foi liberado no local. Já em relação ao segundo homem, foi identificada uma ordem judicial de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedida em 19 de agosto de 2026.

Após a confirmação do mandado, o homem foi conduzido à Delegacia Plantonista, onde foi apresentado à autoridade policial para os encaminhamentos decorrentes da ordem judicial.

Fonte: SSP/SE