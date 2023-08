PM desencadeia ação para retirar armas e drogas de circulação no interior de SE

Com finalidade de prevenir crimes e retirar armas e drogas de circulação no interior do estado, a Polícia Militar de Sergipe, por meio do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), desencadeou uma grande operação na tarde da última quinta-feira, 17.

As ações envolvem simultaneamente todas as unidade e subunidades comandadas pelo CPMI, a exemplo do 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10° e 11° Batalhão, além do reforço dos batalhões especializados como o BPCaatinga, BPATI e BPRv.

De acordo com a PM de Sergipe, a ação contemplou os municípios de Propriá, Itabaiana, Campo do Brito, Carira, Ribeirópolis, Canindé, Poço Redondo, Porto da Folha, Glória, Estância, Umbaúba, Boquim, Lagarto, Riachão, Carmópolis, Capela, Dores, Aquidabã, Tobias Barreto, Poço Verde e Itabaianinha, entre outros.

Cabe destacar que, segundo a Polícia Militar, os policiais buscam atingir o objetivo da operação com uma atuação intensiva através de bloqueios e saturação de área em pontos estratégicos do território sergipano.