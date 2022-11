PM desmancha plantio de maconha em residência na zona rural de Lagarto

Nesta semana, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) incineraram três pés cannabis sativa que estavam sendo cultivados no quintal de uma residência, situada no povoado Caraíbas, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, o local foi encontrado após denúncias de populares. Contudo, o suspeito de ser o responsável pelo cultivo não foi localizado e nem compareceu perante às autoridades.

A entrada dos policiais no local do plantio foi autorizada por um parente do suspeito, que informou que o mesmo estaria trabalhando. Por isso, as plantas foram arrancadas e levadas à sede do 7ºBPM, onde foram incineradas.

Além disso, os policiais prepararam um ROP Informativo, para que a Polícia Civil tome as devidas providências que o caso requer.