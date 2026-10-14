PM e PC prendem suspeito de tentativa de feminicídio no interior de SE

Na última terça-feira, 13, uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira com o uso de uma arma branca, no Mercado da Farinha, no Centro de Carira. Segundo os elementos iniciais da investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

Durante a agressão, a vítima reagiu e um familiar interveio para conter o homem. Ela foi socorrida, recebeu atendimento médico e posteriormente foi liberada.

Após o crime, as Polícias Civil e Militar iniciaram as buscas e localizaram o suspeito na zona rural do município. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Carira, onde a prisão em flagrante por tentativa de feminicídio foi formalizada.

A Polícia Civil também encaminhou pedido de medidas protetivas em favor da vítima. O preso permanece à disposição da Justiça, e as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do fato.

Fonte: SSP/SE