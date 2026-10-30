PM e PRF apreendem arma de fogo durante Operação Protetor de Fronteiras em Sergipe

Na última quinta-feira, 29, equipes da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam um suspeito e apreenderam uma arma de fogo no município de Cristinápolis (SE). A apreensão aconteceu durante as ações da Operação Protetor de Fronteiras, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP).

De acordo com as informações policiais, a apreensão aconteceu no município de Cristinápolis, divisa com Rio Real (BA), nas execuções da Operação Protetor de Fronteiras, dirigida pela Senasp.

Ainda conforme as informações, militares do Batalhão de Ações Táticas do Interior (Bpati), da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e dos 10º e 11º Batalhões de Polícia Militar, em parceira com a PRF, realizavam o policiamento, com o objetivo de combater a circulação de armas, drogas e reprimir a criminalidade.

Na intervenção policial, as equipes notaram quando o condutor de um veículo Ford Ranger acessou uma rota alternativa, a fim de desviar do bloqueio policial. Houve o acompanhamento tático e o veículo foi prontamente alcançado. Durante o procedimento de busca veicular, uma pistola calibre .40 com 11 munições intactas foi apreendida no console central.

O armamento apreendido e o suspeito foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: PMSE