PM encerra operações de combate à criminalidade e proteção ambiental com resultados expressivos em Sergipe

A Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) divulgou na última segunda-feira, 09, os resultados da segunda etapa das operações Protetor dos Biomas, Protetor das Divisas e Protetor das Fronteiras. Realizadas entre os dias 11 de outubro e 7 de novembro de 2026, as ações ocorreram em diferentes regiões do estado, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo, combater o crime organizado e fortalecer a proteção ambiental.

Durante o período, as equipes policiais realizaram abordagens, fiscalizações e ações de inteligência, ampliando a presença da PMSE em áreas estratégicas.

As três frentes operacionais contemplaram diferentes modalidades de atuação, desde o enfrentamento à criminalidade nas regiões de divisa até a prevenção e repressão de infrações ambientais.

Protetor das Divisas

Com foco na prevenção e repressão à criminalidade nas regiões de divisa de Sergipe, a operação intensificou a fiscalização nas principais vias de acesso ao estado, aliando o policiamento ostensivo às atividades de inteligência.

De acordo com o balanço operacional, foram abordadas 3.650 pessoas e 1.688 veículos. As ações também resultaram na prisão de 17 adultos, no cumprimento de três mandados de prisão e na apreensão de um adolescente.

Além disso, as equipes recuperaram dois veículos e apreenderam um automóvel e dois aparelhos celulares. Ao todo, foram contabilizados 59 registros operacionais, sendo sete relacionados às atividades de inteligência.

O trabalho foi desenvolvido em municípios como Propriá, Carira, Cristinápolis, Tobias Barreto e Simão Dias, entre outras localidades, contribuindo para fortalecer a fiscalização e dificultar a circulação de materiais ilícitos pelas rotas de acesso ao território sergipano.

Protetor das Fronteiras

Paralelamente, a Operação Protetor das Fronteiras concentrou esforços na prevenção e no enfrentamento ao crime organizado, por meio do reforço do policiamento e da realização de abordagens em municípios estratégicos.

Durante as atividades, foram abordadas 590 pessoas, além da fiscalização de 153 veículos de passeio e 116 motocicletas, totalizando 48 registros operacionais.

As equipes atuaram nos municípios de Brejo Grande, Estância, Ilha das Flores, Indiaroba, Neópolis, Pirambu e Propriá. A presença policial nessas localidades teve como finalidade ampliar a fiscalização e prevenir a atuação de organizações criminosas.

Protetor dos Biomas

Na área ambiental, a Operação Protetor dos Biomas direcionou suas atividades à preservação dos recursos naturais e ao combate a práticas ilegais que ameaçam a fauna e a flora sergipanas.

As equipes realizaram 39 fiscalizações, com o registro de 13 ocorrências relacionadas à área ambiental, incluindo desmatamentos, garimpo ilegal, queimadas e infrações contra a fauna e a flora. As ações abrangeram 20 municípios sergipanos.

Como resultado, foram lavrados dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). O relatório também aponta um valor estimado de R$ 22.700 referente à recuperação de animais vivos.

Atuação integrada fortalece a segurança pública

O balanço das operações evidencia a abrangência do trabalho desenvolvido pela PMSE em diferentes regiões de Sergipe. Somadas, as frentes Protetor das Divisas e Protetor das Fronteiras contabilizaram 4.240 pessoas abordadas e 1.957 veículos fiscalizados, além das ações de combate à criminalidade realizadas durante o período.

Os resultados também demonstram a importância da atuação coordenada entre as equipes policiais, com o emprego de recursos operacionais e informações de inteligência para ampliar a capacidade de prevenção e resposta às práticas criminosas.

Com a conclusão desta segunda etapa, a Polícia Militar de Sergipe reafirma seu compromisso com a segurança da população, o enfrentamento ao crime organizado e a preservação ambiental, por meio de ações que fortalecem o policiamento e a proteção do território sergipano.

Fonte: PMSE