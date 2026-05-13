PM inicia em Sergipe ações do Programa Brasil Contra o Crime Organizado

A Polícia Militar de Sergipe deu início, na última terça-feira, 12, às ações do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, uma mobilização nacional coordenada pelo Governo Federal com o objetivo de intensificar o enfrentamento às organizações criminosas em todo o país.

A iniciativa integra uma estratégia nacional voltada ao combate às facções criminosas, à lavagem de dinheiro, ao tráfico de armas e drogas, além do fortalecimento da segurança pública e da redução dos índices de homicídios. Em Sergipe, a atuação da Corporação ocorre por meio da Operação Divisa Protetora, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em parceria com as forças estaduais.

No estado, a operação é executada pela Polícia Militar de Sergipe, sob coordenação do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), que realizou um amplo planejamento estratégico para reforçar a fiscalização nas principais rotas de acesso ao território sergipano, nas divisas com os estados da Bahia e Alagoas.

Parte do efetivo empregado nas ações desta terça-feira saiu em comboio do Quartel do Comando Geral (QCG), em Aracaju, após briefing operacional conduzido pelo CPMI. Em seguida, as equipes seguiram para os diversos pontos estratégicos previamente mapeados em todo o estado, onde serão desenvolvidas ações de fiscalização, abordagens e patrulhamento ostensivo.

De acordo com o tenente-coronel Alexandre Cardoso, do CPMI, a operação foi estruturada a partir de um mapeamento detalhado das vias de entrada no estado, com foco na prevenção e repressão à circulação de materiais ilícitos.

“O Comando do Policiamento Militar do Interior realizou o mapeamento de todas as vias que dão acesso ao nosso estado pelos estados da Bahia e Alagoas. A operação tem o objetivo de fortalecer nossas divisas, impedir a entrada de armas e drogas em Sergipe e ampliar a sensação de segurança da população. Essa mobilização acontece praticamente em todos os estados da federação, e em Sergipe teve início hoje, conforme o planejamento do CPMI”, destacou o oficial.

Ainda segundo o tenente-coronel Alexandre Cardoso, cerca de 80 policiais militares serão empregados diariamente nas ações operacionais, distribuídos em pontos estratégicos de fiscalização e patrulhamento em todo o estado.

O planejamento inicial prevê a execução da operação por um período de 90 dias, podendo ser ajustado de acordo com as diretrizes operacionais da Corporação e as demandas identificadas ao longo das ações.

Diversas unidades especializadas e operacionais da PMSE participam da mobilização, entre elas o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), a Companhia Independente de Ações com Cães (CIPcães), o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o 2º Batalhão de Polícia Militar, o 11º Batalhão de Polícia Militar e a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, além de outras unidades subordinadas ao CPMI.

Fonte: PMSE