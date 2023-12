PM impede tentativa de ação criminosa e apreende várias armas

Durante ação policial no bairro Luiz Alves, em São Cristóvão, militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam 25 coquetéis molotovs, uma arma de fogo, além de outros materiais ilícitos como maconha. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira, 5.

Segundo as informações policiais, a equipe fazia rondas ostensivas pela localidade de São Cristóvão, quando os militares perceberam um homem em atitude suspeita com um objeto similar a uma arma de fogo.

Diante da suspeita do porte ilegal de um armamento, os policiais iniciaram os procedimentos de abordagem, porém o suspeito conseguiu fugir. Os policiais apreenderam uma arma de fogo do tipo espingarda, de calibre 12, com uma munição.

Além da arma, os militares também apreenderam 25 coquetéis molotovs, sete balaclavas, galão de gasolina e 107g de maconha. Todo o material apreendido na ação policial foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado.

Fonte: SSP/SE