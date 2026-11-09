PM mobiliza policiamento durante o Enem 2026 em Sergipe

A Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) iniciou, no último domingo, 08, a operação de segurança para o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A ação contempla os 34 municípios sergipanos onde serão realizadas as provas, com policiamento nos locais de aplicação e em suas respectivas imediações.

De acordo com o planejamento operacional da Corporação, a operação abrange 299 locais de prova e atende a um total de 97.097 candidatos inscritos em Sergipe. O objetivo é preservar a ordem pública e proporcionar segurança aos estudantes, servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e demais envolvidos na realização do exame.

Desde as primeiras horas da manhã, as equipes policiais foram mobilizadas para acompanhar a distribuição dos cadernos de questões, realizada a partir do Centro de Tratamento de Objetos (CTO) dos Correios, em Aracaju. Foram estabelecidas 41 rotas para o transporte e a entrega das provas, sendo 15 sob responsabilidade do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e 26 do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI).

A operação também prevê o patrulhamento nos setores e nas imediações dos locais de aplicação após a entrega dos materiais, além do acompanhamento policial durante o recolhimento e o retorno dos cadernos de questões ao centro de distribuição.

Para coordenar as ações, foi instalado o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Quartel do Comando-geral da PMSE, em Aracaju. O espaço reúne representantes dos grandes comandos e órgãos convidados, permitindo o acompanhamento das atividades, a integração das equipes e a resposta às possíveis ocorrências durante o serviço.

“O nosso papel constitucional é preservar a ordem, mas o nosso papel humano hoje é garantir que cada jovem sergipano tenha o direito de se locomover com segurança e exercer o seu direito de sonhar com um futuro melhor”, destacou o Coronel Melo – Chefe do Planejamento do Policiamento do ENEM.

Nos locais de prova, a chegada dos candidatos ocorreu de maneira tranquila, com a presença do policiamento nas áreas externas das unidades de ensino, contribuindo para a organização e a segurança durante o acesso dos estudantes.

A estudante Gabriella, que participou do primeiro dia do exame, destacou a importância da presença da Polícia Militar e agradeceu o apoio oferecido aos candidatos. Ela também contou que se preparou bastante para a prova e que uma de suas preocupações foi chegar ao local dentro do horário estabelecido.

Neste primeiro dia, os candidatos realizam as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação. Os portões foram abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília, com início das provas às 13h30 e término previsto para as 19h.

A Polícia Militar permanecerá mobilizada durante todo o período da operação, incluindo a etapa de recolhimento dos materiais, prevista para começar às 19h, reforçando o compromisso institucional com a segurança da população e a tranquilidade na realização de um dos principais exames educacionais do país.

A PMSE parabeniza todos os candidatos e reafirma seu compromisso de seguir trabalhando para que o segundo dia de provas seja tão seguro e harmonioso quanto o de hoje.

Fonte: PMSE