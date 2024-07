PM orienta sobre retirada de documentos perdidos nas festividades e recuperados pela corporação

Com o encerramento do período junino, a Polícia Militar relembra que os documentos perdidos nas festas juninas e encontrados pelas equipes militares podem ser retirados no Quartel do Comando Geral (QCG). As documentações encontradas nas áreas das tradicionais festividades juninas de Sergipe passaram por um processo de separação e triagem, estando à disposição dos cidadãos no QCG.

Se o documento for localizado junto ao QCG, a pessoa deve apresentar uma documentação comprobatória para concretizar a retirada no Quartel do Comando Geral, que fica localizado na rua Itabaiana, nº 336.

“A pessoa que perdeu o documento irá com um documento comprobatório da sua identidade pessoal para poder ter a documentação restituída em conformidade com o protocolo da corporação”, explicou a tenente Vanessa Oliveira, da Polícia Militar.

Direcionamento aos Correios

Embora os documentos encontrados nas festividades juninas fiquem armazenados no QCG da Polícia Militar, a tenente Vanessa Oliveira informou que, após um determinado período, a documentação é direcionada para os Correios.

“A gente ficará com esses documentos até o pós evento aqui na nossa capital, ou seja, até meados do mês de julho”, informou a tenente, relembrando que, nos próximos dias, as documentações serão encaminhadas para os Correios.

Fonte: SSP/SE