PM prende dois suspeitos por violência doméstica durante ocorrências no interior de SE

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 4º Batalhão (4º BPM), prendeu dois homens suspeitos de violência doméstica e familiar contra a mulher durante ocorrências registradas na noite do último sábado, 29, nos municípios de Feira Nova e Nossa Senhora da Glória.

Em Feira Nova, uma equipe da 3ª Companhia foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) após uma mulher denunciar que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Também havia suspeita de descumprimento de medida protetiva de urgência. Conforme o relato da vítima, o homem não aceitava o fim do relacionamento e a ameaçava com a divulgação de vídeos de caráter íntimo.

Os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito no endereço informado. Ele foi preso e conduzido à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.

Em Nossa Senhora da Glória, a PMSE atendeu a uma denúncia de agressão contra uma mulher, praticada pelo companheiro após uma discussão. Segundo a vítima, o homem teria puxado seus cabelos e apertado seus braços, causando uma lesão no ombro. Ainda conforme o relato, durante a ocorrência, na presença dos filhos, o suspeito pegou uma faca na cozinha e se dirigiu novamente contra ela. A mulher conseguiu impedir a agressão e deixou a residência com os filhos, buscando abrigo na casa de familiares.

Após diligências, os policiais localizaram o suspeito no imóvel e efetuaram a prisão. Durante a ocorrência, a equipe também identificou indícios de adulteração nos sinais identificadores da motocicleta utilizada pelo homem, que foi apreendida.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais. A motocicleta apreendida também foi apresentada à autoridade policial.

Fonte: Ascom/PMSE