PM prende dupla, apreende drogas e 50 munições durante blitz em Poço Verde

Equipes do 11° Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam dois homens por suspeita de tráfico de drogas na última quinta-feira, 17. A ação aconteceu na Rodovia SE-290, município de Poço Verde.

A ocorrência foi atendida após acionamento da Polícia Civil de Poço Verde, que havia recebido informações sobre a chegada de homens vindos da cidade de Salvador (BA), supostamente portando drogas e armas.

Durante uma blitz montada na rodovia, os policiais abordaram um veículo Renault Logan ocupado por dois homens. Em uma busca no veículo, uma mochila branca foi localizada sob o pneu de estepe. No interior dela, foram encontradas drogas e munições.

Ao todo, foram apreendidos 200 gramas de cocaína, parte em estado bruto e parte fracionada e embalada; 950 gramas de maconha, em um tablete prensado; e 200 gramas de crack, distribuídos em mais de 300 embalagens.

Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu 50 munições de calibre .22 e três aparelhos celulares. Os dois suspeitos e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Poço Verde.

Fonte: SSP/SE