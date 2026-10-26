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PM prende dupla por suspeita de tráfico de drogas em Boquim

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No último domingo, 25, militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) prenderam dois homens por suspeita de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo na cidade de Boquim, Região Sul de Sergipe.

Durante patrulhamento ostensivo, nas imediações da Escola Estadual Deputado Lourival Batista, a equipe policial visualizou dois homens em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta Honda Sahara 300, sem placa.

Ao perceberem a presença policial, eles tentaram fugir, mas foram alcançados logo em seguida. Durante a busca pessoal, foram encontrados com 12 embalagens com cocaína e R$ 480,00 em espécie com um deles. Com o outro suspeito, os policiais apreenderam cinco munições calibre .38, sendo 4 intactas e 1 deflagrada.

Na diligência para identificação de um dos abordados, populares relataram que um dos homens ameaçava moradores com arma de fogo. Questionado, ele afirmou tratar-se de um simulacro e em seguida os policiais apreenderam uma arma de fogo em uma residência.

Os suspeitos receberam voz de prisão e o caso encaminhado à delegacia.

Fonte: SSP/SE

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