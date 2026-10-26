PM prende dupla por suspeita de tráfico de drogas em Boquim

No último domingo, 25, militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) prenderam dois homens por suspeita de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo na cidade de Boquim, Região Sul de Sergipe.

Durante patrulhamento ostensivo, nas imediações da Escola Estadual Deputado Lourival Batista, a equipe policial visualizou dois homens em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta Honda Sahara 300, sem placa.

Ao perceberem a presença policial, eles tentaram fugir, mas foram alcançados logo em seguida. Durante a busca pessoal, foram encontrados com 12 embalagens com cocaína e R$ 480,00 em espécie com um deles. Com o outro suspeito, os policiais apreenderam cinco munições calibre .38, sendo 4 intactas e 1 deflagrada.

Na diligência para identificação de um dos abordados, populares relataram que um dos homens ameaçava moradores com arma de fogo. Questionado, ele afirmou tratar-se de um simulacro e em seguida os policiais apreenderam uma arma de fogo em uma residência.

Os suspeitos receberam voz de prisão e o caso encaminhado à delegacia.

Fonte: SSP/SE