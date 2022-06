PM prende dupla que tentou roubar assaltar micro-ônibus em Divina Pastora

Após a repercussão do vídeo mostrando um motorista dando marcha ré no micro-ônibus para fugir de um assalto em uma estrada situada no município de Divina Pastora, policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam dois homens envolvidos no crime. A prisão ocorreu em Riachuelo, município vizinho de onde eles tentaram empreender o assalto.

“Os militares receberam denúncia sobre o paradeiro de dois homens que tentaram assaltar um ônibus da empresa Coopertalse, que faz a linha Divina Pastora/Aracaju. Os suspeitos estariam na casa de um amigo no povoado Maniçoba, em Divina Pastora.

A equipe se dirigiu imediatamente para o endereço informado, e localizaram a residência. O homem que acolheu os fugitivos, informou aos policiais que os suspeitos fugiram quando perceberam a viatura se aproximando da casa. Os militares tomaram o mesmo destino que eles, e conseguiram prender a dupla”, relatou a PM.

Segundo o motorista do micro-ônibus, assim que percebeu um bloqueio na via, para forçar a parada do veículo, ele recuou e evitou o assalto, mesmo assim os suspeitos saíram do matagal em que se escondiam e chegaram a efetuar disparos contra o ônibus. A ação foi captada por uma câmera instalada no veículo, assista:

Os dois homens presos foram conduzidos à delegacia e reconhecidos como os autores da tentativa do assalto e dos disparos contra o ônibus.