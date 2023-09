PM prende foragido beneficiado com saída temporária em Lagarto

Na tarde da última quinta-feira, 28, militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem que estava na condição de foragido da justiça, por não ter retornado ao sistema prisional após ser beneficiado com a saída temporária, em Lagarto.

O Getam71 recebeu a informação, via Copom do 7º BPM, que havia uma pessoa com mandado de prisão em aberto, em uma oficina de veículos próxima ao Ginásio Ribeirão.

Os militares foram imediatamente ao local informado. Chegando lá, identificaram o suspeito, que foi abordado e questionado sobre a denúncia. Segundo ele, após ter recebido o beneficiado da saída temporária do sistema prisional, acabou não retornando.

O foragido foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para realizar os demais procedimentos cabíveis.

Fonte: Polícia Militar