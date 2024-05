PM prende foragido da justiça baiana no interior de SE

Equipes da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem foragido da Justiça do Estado da Bahia. Ele foi preso após ameaçar vizinhos com uma arma de fogo na cidade de Canindé de São Francisco, Alto Sertão sergipano. A prisão aconteceu na no último domingo, 12.

Os policiais da Força Tática foram acionados para intervir em uma ocorrência de ameaça com arma de fogo, no Bairro Olaria. Na residência do suspeito, as equipes do 4º BPM encontraram uma espingarda e uma motocicleta com sinais de adulteração no chassi.

Após consulta ao sistema Infoseg, os militares constataram que havia dois mandados de prisão em aberto contra o suspeito, ambos expedidos pela Comarca de Paulo Afonso. Ele ainda tentou enganar os policiais informando um nome falso, mas com a colaboração da mãe do foragido, ele acabou sendo identificado e preso.

O caso foi registrado na Delegacia Regional.

Fonte: SSP/SE