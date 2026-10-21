PM prende foragido da Justiça de Minas Gerais no interior de SE

A Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) cumpriu um mandado de prisão durante patrulhamento ostensivo realizado na última terça-feira, 20, no Centro do município de Propriá, região do Baixo São Francisco.

A ocorrência foi registrada nas imediações da Avenida Prefeito Nelson Melo. Durante as rondas, os policiais identificaram um homem cuja atitude chamou a atenção da equipe, motivando a realização de uma abordagem para averiguação.

Após consulta aos sistemas de segurança, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o abordado, expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais, relacionado ao descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.

Diante da confirmação da ordem judicial, o homem foi conduzido à delegacia de polícia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

A ação reforça a atuação da Polícia Militar de Sergipe no policiamento ostensivo e no cumprimento de determinações judiciais, contribuindo para a segurança da população e o fortalecimento das ações de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar.

Fonte: SSP/SE