PM prende homem por embriaguez ao volante em Lagarto

No último domingo, 10, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam um homem por embriaguez ao volante no município de Lagarto

Segundo a Polícia Militar, era por volta das 17h, quando a guarnição que estava na Rodovia SE-170 visualizou um homem, numa Honda CG Fan 160, placa RRD2H96, em alta velocidade e realizando manobras perigosas.

“De imediato, a guarnição iniciou o acompanhamento e, após diversas tentativas, a guarnição realizou a abordagem e constatou que o homem não possuía CNH e apresentava diversos sinais de embriaguez. Diante da situação, foi realizado o teste do bafômetro e o caso encaminhado à Delegacia Plantonista de Lagarto para a adoção das medidas cabíveis”, acrescentou a PM.