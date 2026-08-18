PM prende homem por manter a própria mãe em cárcere privado

O 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prendeu um homem suspeito de manter a própria mãe em cárcere privado, na noite da última segunda-feira, 17, no bairro Ponto Novo, em Aracaju. O suspeito também teria tentado invadir outros apartamentos do condomínio e portava uma arma branca.

Por volta das 19h20, os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender a uma ocorrência de cárcere privado em um condomínio localizado na Avenida Tancredo Neves.

Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos por moradores, que relataram que um homem estava dentro de um dos apartamentos portando uma arma branca e mantendo a própria mãe presa. Segundo os relatos, o suspeito também teria tentado entrar à força em outros apartamentos do condomínio.

Diante das informações, os policiais entraram no imóvel e encontraram o homem agitado e apresentando falas desconexas. A mulher, que não negou os fatos, afirmou que o filho é usuário de drogas, e estava há três dias fazendo o uso contínuo de entorpecentes.

O suspeito foi detido por cárcere privado, porte ilegal de arma branca e violação de domicílio. Ele e a vítima foram encaminhados à Central de Flagrantes para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE