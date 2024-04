PM prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Tobias Barreto

Policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Centro da cidade de Tobias Barreto.

Os militares realizavam patrulhamento na cidade, quando perceberam pessoas num veículo Sandero, placas NZY 0F77, em atitude suspeita. Os policiais realizaram abordagem e identificaram quatro homens e uma mulher no veículo e, durante a revista no carro, foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 com cinco munições.

O condutor se identificou como proprietário da arma e o caso foi encaminhado à Delegacia Regional para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: PM/SE