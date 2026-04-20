PM prende homem por suspeita de tentativa de feminicídio

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam no último domingo, 19, um homem suspeito de tentativa de feminicídio na Zona Norte de Aracaju. A vítima, uma mulher de 24 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região abdominal e encaminhada ao Hospital Nestor Piva. Um revólver calibre .32 foi apreendido durante a ação.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu após uma discussão entre a vítima e o companheiro, que seria o principal suspeito. Há indícios de que ele estivesse sob efeito de substâncias entorpecentes no momento da ocorrência.

Enquanto a mulher recebia atendimento médico, os militares foram informados sobre a presença de um homem armado nas imediações da unidade de saúde. Diante da denúncia, a equipe realizou diligências e localizou o suspeito, efetuando a prisão em flagrante.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), que ficará responsável pela investigação e adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE