PM prende homem por tráfico de drogas em Lagarto

No último sábado, 16, militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por tráfico de drogas no Bairro Cidade Nova, em Lagarto.

Enquanto realizava patrulhamento ostensivo na Avenida Nelson de Marinho, local de frequente comercialização de drogas, o Getam visualizou um homem com um volume suspeito na cintura, aparentando ser uma arma. Ao notar a presença da PM, o suspeito passou a demonstrar nervosismo, o que resultou em uma abordagem policial.

Ao realizar a revista pessoal, foi questionado ao suspeito se estaria com algum material ilícito. Ele afirmou, bastante nervoso, que estava apenas com uma quantidade de crack dentro da cueca, o que foi confirmado pela equipe. Ainda durante a abordagem, foi constatado que o volume na altura da sua cintura tratava-se, na verdade, de seu telefone celular.

O suspeito portava a quantia de R$238,00 em espécie. Segundo ele, a droga, comprada em Paripiranga, na Bahia, pelo valor de R$1,8 mil, seria vendida pelo valor de R$4 mil na Povoado Colônia Treze.

A polícia conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Lagarto, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: SSP/SE