Homem é preso após agredir a companheira na zona rural de Lagarto

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem suspeito de agredir e ameaçar a própria companheira no município de Lagarto, na região Centro-Sul do estado. O fato foi registrado no último sábado, 22.

Os militares foram acionados para atender uma denúncia de violência contra a mulher no Povoado Quilombo e deslocaram-se imediatamente para o local.

“Na residência indicada, a vítima, que estava bastante nervosa, informou que havia sido agredida pelo seu companheiro com tapas no rosto. Ela também relatou que, não satisfeito, o agressor ameaçou bater nela com um pedaço de madeira, caso alguém denunciasse o fato a polícia”, informou a PM.

E completou: “A mulher foi levada para atendimento médico no hospital da cidade, após reclamar de dores nos braços e no abdômen. Já o companheiro dela foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais”.